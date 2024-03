Chi è Mirko Casadei: età, carriera, vita privata, moglie, il padre Raoul

Mirko Casadei è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. Rinomato cantante e musicista pop-folk italiano, Mirko Casadei ha saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale, riuscendo comunque a mantenere vivo il ricordo del padre Raoul Casadei. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Mirko Casadei età e breve biografia

Nato a Rimini il 19 agosto 1972, Mirko Casadei ha 51 anni. È cresciuto nell’ambiente musicale della sua famiglia, affiancando suo padre, il celebre Raoul Casadei, nel mondo della musica popolare. Il suo legame con il padre, noto come “Il Re del Liscio”, ha plasmato la sua passione e il suo talento musicale fin dall’infanzia. Purtroppo, nel 2021, Raoul Casadei ci ha lasciati, lasciando un vuoto nel cuore di Mirko, che ha vissuto questo momento con profondo dolore.

Mirko Casadei ha ereditato il testimone musicale dal padre, portando avanti il prestigioso nome dell’Orchestra Casadei. Nel 2000, ha preso le redini dell’orchestra, trasformandola in Mirko Casadei Beach Band e, successivamente, in Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Con il suo slogan “100% festa”, ha portato la musica popolare romagnola in tour in tutto il mondo, esibendosi in città italiane e partecipando a festival internazionali di grande risonanza.

Mirko Casadei non è solo un musicista di talento, ma anche un uomo impegnato nella promozione della cultura e della tradizione. Ha contribuito alla diffusione della musica folkloristica italiana all’estero, esibendosi in paesi come Stati Uniti, Inghilterra, Australia e Brasile. Il suo impegno nel mantenere viva la tradizione musicale è evidente anche nei progetti più recenti, come l’album del 2019 “90 Anni Orchestra Casadei”.

Vita privata

La compagna di Mirko Casadei si chiama Sabrina, i due si sono conosciuti da giovanissimi, convivono da moltissimi anni e hanno deciso di non sposarsi. Lei è una persona molto riservata, per cui non si hanno informazioni sulla sua età o il suo lavoro. Si sa però che insieme hanno due figli: Asia e Kim. Mirko è già nonno, Asia infatti nel 2013 è diventata mamma a 19 anni della piccola Noa: «È come se fossi diventato padre un’ altra volta. Sono perdutamente innamorato di lei: quando arrivo a casa, a qualsiasi ora della notte, la prima cosa che faccio è andare a vedere se dorme, come facevo con i miei figli», ha raccontato recentemente. Nel 2020 è poi nata la seconda nipotina, Adele.

Asia e Kim, amano la musica, come tutta la famiglia Casadei: “Mi piace cantare, ma mio padre non mi ha mai pressata affinché seguissi le sue orme. Mio fratello Kim, invece, è un ottimo musicista. Chissà, magari sarà lui a portare avanti il mestiere di nostro padre e nostro nonno”, ha raccontato Asia a EmiliaRomagnaMamma.it qualche anno fa.