Chi è Moreno il cantante: età, cosa fa oggi, vita privata, fidanzata

Il cantante Moreno è tra gli ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Se siete tra coloro che hanno seguito la 12° edizione di “Amici”, il nome di Moreno Donadoni, meglio noto come Moreno, sicuramente vi sarà familiare. Ma che fine ha fatto il rapper genovese dopo il trionfo in “Amici”? E quali sono stati i suoi ultimi progetti nel mondo dello spettacolo? Scopriamo qualcosa in più su Moreno.

Moreno età e biografia

Moreno Donadoni, nato il 27 novembre 1989 a Genova, ha 34 anni. La madre è palermitana e il padre napoletano, Moreno ha quindi ereditato un mix di culture che ha contribuito ad arricchire la sua identità artistica. I suoi primi passi nel mondo della musica li ha fatti con il gruppo rap chiamato “Ultimi AED,” un collettivo di cinque freestyler che ha dato i primi segnali della sua talentuosa vena artistica.

Ha conquistato il pubblico italiano nel 2013 quando ha vinto la 12° edizione del popolare talent show “Amici di Maria De Filippi.” La sua vittoria ha rappresentato un evento storico, essendo il primo rapper a trionfare in questo contesto. Il suo album di debutto, “Stecca,” è stato un grande successo, certificato triplo disco di platino grazie a brani come “Che Confusione” e “Sapore d’estate.”

Dopo il trionfo ad “Amici,” Moreno ha continuato a lavorare nel mondo della musica, collaborando con alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale italiano. Ha lavorato con artisti del calibro di Fabri Fibra, Clementino, e J-Ax, dimostrando la sua capacità di adattarsi e innovare all’interno del genere rap. Il suo secondo album, “Incredibile,” uscito nel 2014, ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel mondo della musica italiana.

Nel 2016, Moreno ha pubblicato il suo terzo album, “Slogan,” ma dopo questo progetto, la sua presenza nel mondo della musica è diventata meno costante, e il rapper ha iniziato a esplorare altre opportunità nel mondo dello spettacolo.

Carriera in tv

Nel 2017, Moreno ha deciso di partecipare al celebre reality show “L’Isola dei Famosi,” condotto da Alessia Marcuzzi. La sua partecipazione al programma ha mostrato un lato diverso del rapper, rivelando la sua capacità di adattarsi a situazioni nuove e affrontare sfide al di fuori della sua comfort zone. Il rapper ha dimostrato grande determinazione e spirito di adattamento, riuscendo a conquistare una buona visibilità mediatica.

Dopo l’esperienza a “L’Isola dei Famosi,” Moreno ha deciso di prendersi una pausa dalla musica e dallo spettacolo per dedicarsi a nuove esperienze personali e artistiche. Ha partecipato a vari programmi televisivi, mantenendo comunque un profilo più basso rispetto agli anni precedenti.

Moreno ha recitato nel cortometraggio “Avanti, Avanti!,” dedicato alla figura di Sandro Pertini, un progetto che ha riscosso interesse e che sarà presto trasformato in un film. Moreno interpreta il ruolo di Marte, esprimendosi inizialmente attraverso rime e canti, per poi evolvere in parti recitate.

Vita privata

Durante la sua carriera, ha avuto una relazione con Ilaria Melotti, che ha avuto inizio poco dopo la sua vittoria ad “Amici.” Tuttavia, la loro storia d’amore ha avuto una breve durata e si è conclusa in modo amichevole. Nel 2021 ha avuto una relazione con l’ex tentatrice di Temptation Island Barbara Francesca Ovieni.

Al momento, dal suo profilo Instagram, non sembrano esserci novità sul fronte sentimentale, e Moreno sembra essere concentrato sulle sue passioni artistiche e professionali.

Moreno è anche noto per la sua passione per il calcio e il suo tifo per la Juventus. Questo legame con lo sport gli ha permesso di condividere un altro aspetto di sé stesso con i suoi fan e stabilire un’altra connessione con il suo pubblico.

Il ritorno alla musica

Dopo un periodo di silenzio musicale, Moreno ha annunciato il suo ritorno con nuovi progetti. Durante la pandemia, il rapper ha lavorato intensamente in studio, scrivendo nuovi brani e preparando un EP che segna il suo ritorno sulla scena musicale. I singoli “Cosa succede” e “Karma” hanno anticipato l’uscita del nuovo progetto, mostrando un lato maturo e riflessivo dell’artista.

Il rapper ha anche affrontato un dissing con un altro artista, utilizzando questa occasione per riaffermare la sua presenza e la sua determinazione a riconquistare il posto che si era guadagnato nel panorama musicale italiano. Moreno ha dichiarato di essere pronto a rilasciare nuova musica e di voler continuare a innovare e sperimentare all’interno del genere rap.