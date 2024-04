Neri Marcorè è tra gli attesi ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Al debutto alla regia con la sua prima commedia Zamora, Neri Marcorè sarà in studio per parlare un po’ della sua vita, della sua carriera e del suo percorso artistico. Ma scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Neri Marcorè età, biografia e carriera

Neri Marcorè è nato il 31 luglio 1966 a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo e ha 57 anni. Fin dall’adolescenza, ha manifestato una passione per lo spettacolo, esibendosi già dai 12 anni di età, esibendosi in programmi radio e tv condotti e organizzati dal conduttore radiofonico e showman Giancarlo Guardabassi, proprietario della radio privata “Radio Aut Marche”. Il suo grande successo televisivo è arrivato nel 1988, quando ha vinto una puntata della popolare trasmissione “La Corrida” condotta da Corrado.

Dopo essersi diplomato come interprete parlamentare in inglese e tedesco, Marcorè ha deciso di dedicarsi completamente alla sua carriera nel mondo dell’intrattenimento. Ha debuttato a teatro nel 1993 con una pièce di Goldoni, dimostrando fin da subito il suo talento eccezionale anche sul palcoscenico. Nel 1994, ha fatto il suo esordio cinematografico nel film “Ladri di cinema” di Piero Natoli.

La sua carriera televisiva è stata contraddistinta da numerosi successi, soprattutto grazie alla collaborazione con Serena Dandini in programmi come “Pippo Chennedy Show” e “L’ottavo nano”. Marcorè ha anche lavorato in serie TV di successo come “Cronaca nera” e “La sfida”, dimostrando la sua versatilità come attore in vari generi.

Nel corso degli anni, Neri Marcorè ha interpretato una vasta gamma di ruoli cinematografici e televisivi. Tra i suoi film più noti si includono “Il cuore altrove” (2003), per il quale ha ricevuto una nomination come Migliore Attore Protagonista ai David di Donatello, e “Lezioni di cioccolato” (2007), in cui ha recitato accanto a Violante Placido.

In televisione, Marcorè ha continuato a stupire il pubblico con le sue imitazioni impeccabili e il suo talento comico. Ha partecipato a programmi come “Parla con me” su Rai 3, dove ha realizzato imitazioni di varie personalità italiane e internazionali.

Origine del nome

Al contrario di quello che molti pensano, il nome “Neri” di Neri Marcorè non è un nome d’arte, ma è il suo vero nome. Questo nome ha origini medievali e sembra derivare per aferesi da nomi come Raineri e Guarneri. In latino, deriva da “niger”, significando persona dalla carnagione o dai capelli neri. Inoltre, in ebraico, ha il significato di “la mia luce”.

Vita privata

Neri Marcorè è sposato dal 1995 con una donna di nome Selene, la sua compagna di lunga data, e insieme hanno avuto tre meravigliosi figli: i gemelli Marianna e Nicola, nati nel 1999, ed Elia, nato nel 2001.