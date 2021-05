Chi è Noemi: età, altezza, marito, figli, vita privata, vero nome, biografia, X Factor e dieta della cantante questa sera ospite a I Soliti Ignoti – Il ritorno, il quiz show condotto da Amadeus alle ore 20:30 su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Noemi

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, nasce a Roma il 25 gennaio del 1982 (è alta 1,66), da una famiglia originaria di Reggio Calabria. A 19 mesi fa la sua prima apparizione televisiva: compare in uno spot della Pampers. Suo padre Armando è un musicista e infatti è proprio lui a trasmetterle la passione per la musica e per il pianoforte, strumento che inizia a suonare all’eta di 7 anni; a 11 anni inizia a prendere lezioni di chitarra.

Nel 2001 si diploma con il massimo dei voti al Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, e si iscrive al corso di laurea del DAMS della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. Conseguita la prima laurea nel 2004, prosegue gli studi iscrivendosi al corso di laurea magistrale presso la stessa facoltà, laureandosi nel 2006 con 110 e lode in Regia televisiva e cinematografica.

Contemporaneamente agli studi lavora come corista nello spettacolo Donna Gabriella e i suoi figli di Gabriele Cirilli. Nel 2008 la svolta arriva grazie alla partecipazione a X Factor, che non vince, ma che la lancia nel panorama musicale italiano. Da lì la notorietà di Noemi si accresce sempre più, arrivando ad essere considerata una delle voci più interessanti e particolari della musica italiana. Dopo varie partecipazioni al Festival di Sanremo e innumerevoli riconoscimenti, Noemi sarà in gara tra i 26 Big al Festival di Sanremo 2021.

Il marito Gabriele Greco e figli: vita privata di Noemi

Noemi è legata dal 2008 a Gabriele Greco. Erano una coppia già da prima che il musicista entrasse a far parte della sua band: “Abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. E quindi… In realtà, funziona tutto benissimo fa il suo lavoro e basta. Non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna“, ha rivelato la cantante a Panorama.

Nel 2017 la cantante è stata pizzicata con suo padre e sua sorella Arianna nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, luogo che si sospettava avrebbe scelto per celebrare le nozze con lo storico fidanzato. A gran sorpresa, a luglio 2018 i due sono convolati a nozze, proprio a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Inoltre pare che Noemi non veda l’ora di diventare mamma: “Noi donne siamo nate per essere madri; rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo“, aveva detto a IoDonna.

Noemi dimagrita, il metodo Tabata

Già nell’estate 2018, la cantante aveva postato sui suoi social diverse foto che la mostravano molto dimagrita. Lei stessa ha poi rivelato a Vanity Fair di essersi sottoposta a una dieta personalizzata, predisposta per lei da un nutrizionista.

Nel 2020, poi, ha adottato il Metodo Tabata per dimagrire, con risultati sorprendenti stando alle foto che si possono trovare sui suoi social. Inoltre ha raccontato che la sua perdita di peso è stata voluta solamente da lei e non dagli altri: “Non si dimagrisce perché la società ci vuole magri, ma perché tu lo vuoi. Io l’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedersi: “Chi sono?” e avvicinarsi a quello che si crede di volere. A volte ci disinneschiamo da soli“.

Noemi, Instagram e il Guinness dei primati nel 2017

Nel 2017 è entrata nel Guinnes dei Primati per aver eseguito il più alto numero di concerti in un giorno: 9 in 12 ore.

Il profilo instagram di Noemi è praticamente il diario dell’artista. Con più di 380mila follower, la cantante romana non manca di condividere selfie, progetti, pensieri e lavori. Nel 2020 documenta il suo cambiamento fisico: adotta il metodo tabata per dimagrire, mostrando i risultati sul suo profilo.