La sua somiglianza con Madonna ha attirato l’attenzione del pubblico e ha fatto sì che Paola diventasse una presenza costante sul piccolo schermo. Ha iniziato come valletta ufficiale di Mike Bongiorno in programmi di successo come “La Ruota della Fortuna”, “Festival Italiano” e “La Ruota d’Oro”. La sua carriera è proseguita con la conduzione di programmi come “La Sai l’Ultima?”, “Stelle a Quattro Zampe” e “Un Disco per l’Estate”.

Il periodo tra il 1996 e il 2001 è stato segnato dalla sua presenza fissa a “Buona Domenica”, dove ha brillato sotto la guida di Maurizio Costanzo e ha ricevuto il prestigioso premio Telegatto nel 1999. Paola è stata anche una presenza ricorrente a “Domenica In” nel 2011 e ha condotto programmi come “Mistero” e ha partecipato come inviata de “La Talpa”.

Oggi, Paola Barale, 56enne, continua a essere una figura amata e seguita, anche se le sue apparizioni sul piccolo schermo sono diventate più sporadiche. Ha partecipato a programmi come “Pechino Express” e “Ballando con le Stelle”. Attualmente è tra i giudici del programma “La Pupa e il Secchione”.

Vita privata

Paola Barale ha avuto tre partner storici: Marco Bellavia (1992-1995), Gianni Sperti (1995 a 2002), Raz Degan (2002-2015). Attualmente non è noto se abbia o meno una nuova storia, anche se lei stessa si dichiara single.

Paola Barale e Gianni Sperti si sono sposati il 20 giugno 1998. I due si sono lasciati male. Nel corso di un’intervista a Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha detto: “Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono”.

Paola Barale e Raz Degan si sono conosciuti nel 2002 proprio mentre la Barale si stava separando da Gianni Sperti. Paola Barale è stata tradita da Raz Degan nel 2008, quando il modello israeliano ha avuto una relazione con l’attrice Kasia Smutniak. Nonostante questa vicenda, i due sono tornati insieme fino al 2015.

Figli

Paola Barale non ha mai avuto figli. Durante la sua relazione con Raz Degan, più volte hanno dichiarato entrambi di non volerne. Ospite a Domenica In, una volta si è aperta con Mara Venier: