Raimondo Todaro è tra gli ospiti di oggi di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda ogni fine settimana su Canale 5 dalle ore 16,30. Il ballerino sarà in studio insieme ad Anna Pettinelli. Quest’anno, per la prima volta, i due sono coach della stessa squadra nel serale di Amici. Ma scopriamo qualcosa in più su Raimondo Todaro, dal suo percorso di carriera alla sua vita privata.

Raimondo Todaro età e breve biografia

Raimondo Todaro è nato il 19 gennaio 1987 a Catania, e ha 37 anni. Trascorre la sua infanzia però a Castelnuovo del Garda (Verona) dopo il trasferimento dei genitori. Proprio a Verona ha iniziato a coltivare la sua passione per la danza. Fin dai primi anni di vita, Raimondo ha dimostrato un talento innato per il ballo, studiando con maestri di danza standard e latino americana.

La svolta nella sua carriera arriva nel 2005, quando viene selezionato come maestro a Ballando con le Stelle, il celebre programma televisivo condotto da Milly Carlucci. Qui Raimondo balla insieme a Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e vince per la primissima volta lo show.

Oltre alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ha avuto numerosi altri ruoli televisivi di rilievo. Nel 2018, ha ballato in coppia con Giovanni Ciacci nello stesso programma. Inoltre, è stato ospite ricorrente a Detto Fatto e ha curato le coreografie per il talent show Il Cantante Mascherato.

Nel 2021, Todaro ha annunciato la sua decisione di lasciare Ballando con le Stelle per intraprendere nuove sfide professionali. Ha accettato il ruolo di insegnante di danza nel talent show Amici di Maria De Filippi.

Vita privata

La vita privata di Raimondo Todaro è stata oggetto di grande interesse mediatico nel corso degli anni. Nel 2014, ha sposato la ballerina Francesca Tocca, con cui ha avuto una figlia, Jasmine, nata nel 2013. Tuttavia, nel 2020 la coppia ha annunciato la fine della loro relazione. Successivamente, Todaro è stato legato sentimentalmente a Sara Arfaoui, una delle “professoresse” del programma L’Eredità, ma la relazione è giunta al termine dopo circa un anno.

Nel 2021, sembra che Raimondo Todaro abbia riconciliato la sua relazione con Francesca Tocca, tornando tra le sue braccia. Questo ha suscitato grande interesse e speculazioni da parte dei media, ma la coppia sembra essere più forte che mai.