Chi è Ricky Tognazzi: età, carriera, biografia, moglie, figli

Ricky Tognazzi è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. L’attore e regista sarà in studio insieme alla moglie Simona Izzo e insieme parleranno della loro vita insieme, del loro percorso artistico e dei progetti futuri. Ma scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Ricky Tognazzi età e breve biografia

Ricky Tognazzi, ome completo Riccardo Tognazzi, è nato il 1 maggio 1955 a Milano e ha quindi 68 anni. È figlio d’arte, il padre è infatti il celebre attore Ugo Tognazzi e la madre è la ballerina Pat O’Hara. Ricky Tognazzi ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da giovane, grazie all’influenza e all’ispirazione del padre. Dopo gli studi in Inghilterra e al DAMS dell’Università di Bologna, si è diplomato nel 1975 presso l’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione “Roberto Rossellini” di Roma. La sua carriera è decollata rapidamente, distinguendosi come attore, regista, produttore e sceneggiatore.

Dopo aver lavorato come aiuto regista per registi di fama come Luigi Comencini e Pupi Avati, ha debuttato come regista nel 1987 con l’episodio “Fernanda” della serie TV “Piazza Navona”. Da allora, ha diretto numerosi film e serie televisive di successo, guadagnandosi la reputazione di uno dei registi più influenti del panorama cinematografico italiano. Alcuni dei suoi lavori più celebri includono “La scorta”, “Vite strozzate”, “Io no” (quest’ultimo realizzato insieme a Simona Izzo), e molte altre produzioni di successo.

Ricky Tognazzi lavora anche come attore e tra i suoi film più celebri troviamo La famiglia, Una storia semplice, Maniaci sentimentali, Tutte le donne della mia vita, Il cielo in una stanza, In questo mondo di ladri e tanti altri.

Vita privata: passate relazioni e attuale moglie

Ricky Tognazzi si è sposato per la prima volta con Flavia Toso, una donna che lavora nel mondo dello spettacolo come segretaria di edizione. Insieme i due hanno avuto una figlia, Sarah, che dopo aver studiato al Cheltenham e Bristol, specializzandosi in Film & Theatre Studies, vive attualmente a Londra, dove lavora come regista di videoclip musicali e cortometraggi. Finito il matrimonio con la Toso, Ugo Tognazzi inizia a frequentare Simona Izzo. I due si sono conosciuti sul set del primo film da regista della Izzo, “Maniaci sentimentali” (1994) e da quel momento non si sono più lasciati e nel 1995 hanno deciso di sposarsi.