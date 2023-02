Chi è Rocco Casalino, dal Grande Fratello alla politica

Quella di Rocco Casalino, ex capo dell’ufficio stampa nei due governi Conte, è una carriera particolare e atipica, caratterizzata da due strade diverse: televisione e politica. Nel 2000, infatti, prende parte alla prima edizione del Grande Fratello, poi è opinionista in diversi programmi e talk show e nel 2007 diventa giornalista professionista. Inizia poco dopo la sua carriera politica, nel 2011, quando decide di aderire al Movimento 5 Stelle. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata di Casalino.

Dove e quando è nato, età, biografia di Rocco Casalino

Nasce a Frankenthal, in Germania, il primo luglio del 1972. Ha 50 anni. Nasce da una famiglia di origine pugliese di Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi). Ottenuto un diploma tecnico commerciale in Puglia, studia poi all’Università di Bologna laureandosi in ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale.

Compagno, Instagram e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Casalino ha una lunga storia d’amore con il suo compagno cubano Josè Carlos Alvarez. I due ormai fanno coppia fissa da ben sette anni. Ha fatto uscire una sua autobiografia, titolata Il portavoce, che traccia linearmente la sua vita, dalle esperienza nel Grande Fratello a quella di capo della comunicazione del Presidente del Consiglio. Profilo Instagram: rocco_casalino.

La carriera di Rocco Casalino

Acquisisce una certa notorietà pubblica nel 2000 con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. In seguito, entrato a far parte dei numerosi personaggi gestiti da Lele Mora, interviene come ospite e opinionista in diverse trasmissioni televisive e talk show.

Dal 2004 al 2007 conduce su Telelombardia il programma mattutino di informazione, attualità e news Buongiorno Lombardia. Dal 2011 incomincia la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Nel 2012 si candida alle elezioni regionali lombarde dell’anno successivo, ritirando poi la candidatura. Nel 2014 diviene responsabile per la comunicazione coi media al Senato della Repubblica per M5S. Dal 2018 al 2021 è portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte durante il Governo Conte I e il Governo Conte II.

