Nuovo appuntamento con “La volta buona” e tra gli ospiti della puntata odierna di Caterina Balivo c’è anche l’attesissimo Sergio Assisi. Regista e attore, Sergio Assisi sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e per presentare il suo nuovo film, “Il mio regno per una farfalla“, del quale l’attore è anche regista e sceneggiatore. Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più su Sergio Assisi dalla sua età alla biografia passando per la vita privata.

Sergio Assisi età e biografia

Sergio Assisi nasce il 13 maggio 1972 a Napoli (ha quindi 52 anni) in un ambiente familiare artisticamente vivace. La madre era autrice di poesie e canzoni napoletane, mentre il padre aveva un passato teatrale. Questa influenza artistica ha segnato profondamente la vita di Sergio fin dall’infanzia. Sin da bambino, infatti, ha mostrato una spiccata indole creativa: a soli 10 anni inizia a scrivere racconti e a 12 anni a girare sketch. Il debutto sul palcoscenico arriva a 16 anni, partecipando a piccoli spettacoli.

Nel 1992, Assisi vince una delle borse di studio stanziate dall’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, allora diretta da Tato Russo. Questo segna l’inizio della sua formazione professionale. Nello stesso anno, Livio Galassi gli offre il ruolo principale nel “George Dandin” di Molière, un’opportunità che consente a Sergio di mettersi alla prova e di affinare le sue capacità attoriali.

Assisi ha partecipato a una lunga serie di spettacoli teatrali, cimentandosi in generi molto diversi tra loro: dalla tragedia greca alla commedia classica napoletana di Eduardo Scarpetta, dalle tragedie di William Shakespeare alla commedia dell’arte di Carlo Goldoni. Nel 2003, debutta alla regia teatrale con “C’è folla al castello” di Jean Tardieu, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo talento poliedrico.

L’esordio al cinema e la tv

Il debutto al cinema avviene nel 1998 con il film “Ferdinando e Carolina” di Lina Wertmüller, dove Assisi interpreta il ruolo di re Ferdinando IV di Napoli. Questa interpretazione gli vale una candidatura al Globo d’oro come migliore attore protagonista, segnando l’inizio di una brillante carriera sul grande schermo.

Il debutto televisivo arriva nel 2000, quando Edwige Fenech gli offre il ruolo di co-protagonista nella miniserie TV “L’attentatuni – Il grande attentato”. Da quel momento, Sergio Assisi diventa un volto noto della televisione italiana, interpretando diversi personaggi in serie di successo. Tra i ruoli più noti si annoverano quello di Umberto nelle prime due stagioni della serie “Capri” e l’esuberante barone Nicola di Conegliano in “Elisa di Rivombrosa 2”.

Nel corso degli anni, Assisi ha interpretato una vasta gamma di ruoli sia per il cinema che per la televisione. Nel 2003 è co-protagonista nel film “Guardiani delle nuvole”, vincitore del Cairo International Film Festival. Tra i suoi lavori televisivi più apprezzati ci sono “Graffio di tigre”, “Le ragazze dello swing”, “Zodiaco – Il libro perduto” e “Il commissario Nardone”. Nel 2014 dirige e interpreta il film commedia “A Napoli non piove mai”, dimostrando il suo talento anche dietro la macchina da presa.

Negli ultimi anni, Sergio Assisi è stato protagonista di diversi progetti televisivi e cinematografici. Nel 2017 ha portato a teatro la commedia “L’ispettore Drake e il delitto perfetto” e ha partecipato a vari episodi della serie TV “Purché finisca bene”. Nel 2018 ha debuttato come conduttore di “PrimaFestival”, il notiziario flash dedicato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ed è apparso nella terza stagione della serie TV “Una pallottola nel cuore” con Gigi Proietti.

Nel 2020, Sergio Assisi è tornato sul piccolo schermo con la terza stagione della serie “L’allieva”. Inoltre, nel 2021, ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del talent show “Il cantante mascherato”.

Vita privata

Sergio Assisi è noto non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata. Non è sposato e non ha figli, ma ha avuto relazioni significative. Una delle più note è quella con l’attrice Gabriella Pession, durata circa sette anni e iniziata sul set della serie televisiva “Capri”. La loro relazione si è conclusa nel 2011. Successivamente, si è vociferato di una possibile relazione con l’attrice Bianca Guaccero, ma né Assisi né la Guaccero hanno mai confermato o smentito queste voci.

In varie interviste, Assisi ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, definendosi “innamorato dell’amore” e delle belle donne. In una conversazione con Vanity Fair, ha dichiarato:

“Io non mi sono sposato, non ho avuto figli, faccio solo guai, faccio soffrire le persone e soffro anche io. Che devo dire? Sono un don Giovanni? Forse una volta. Io sono innamorato dell’amore e delle belle donne. Sono anni che sono in grazia di Dio, senza una donna fissa. E non mi butterò in una storia finché non troverò qualcuno che mi faccia brillare gli occhi. L’amore non è un mio pensiero fisso: se accade, accade. Aspetto d’essere investito da emozioni forti che mi tolgano il respiro. Altrimenti resterò felicemente single. La libertà è il bene più prezioso, forse più prezioso anche dell’amore”.

Oltre alla recitazione, Sergio Assisi ha diverse passioni. Da bambino ha giocato nelle giovanili della squadra del Napoli, nel ruolo di portiere, insieme a Fabio Cannavaro. È anche un appassionato di fotografia e ha collaborato con il fratello Dario, fotografo e professore di pittura, alla realizzazione di raccolte fotografiche dedicate alla città di Napoli. Ha pubblicato due libri fotografici: “S/Pazza Napoli” nel 2008 e “Strapazza Napoli” nel 2012.