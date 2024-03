Tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona” condotto da Caterina Balivo c’è anche Sergio Bernal Alonso, primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna e considerato da molti il Roberto Bolle spagnolo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua età, la sua carriera e la vita privata.

Sergio Bernal Alonso età, biografia e carriera

Sergio Bernal Alonso, nato nel settembre del 1990 a Madrid, ha 33 anni. È una delle stelle più brillanti nel mondo della danza spagnola e internazionale. Con una carriera iniziata sin da giovane e una passione per la danza che brilla attraverso ogni sua performance, Bernal Alonso si è affermato come un talento unico nel suo genere. Fin dall’infanzia, Sergio Bernal Alonso ha dimostrato un talento naturale per la danza. Iniziando a ballare all’età di quattro anni, ha coltivato la sua passione attraverso l’apprendimento del flamenco e della sevillana, tipiche danze spagnole. La sua formazione professionale ha avuto inizio nel 2002, quando è stato ammesso al Real Conservatorio de Madrid “Mariemma”, dando così il via a una carriera straordinaria nel mondo della danza.

Bernal Alonso ha danzato con alcune delle compagnie più prestigiose di Spagna, guadagnandosi il ruolo di Primo ballerino nel 2008 nella Compagnia de Rafael Aguilar. Da allora, ha collaborato con rinomati artisti internazionali, tra cui Aída Gómez, Antonio Najarro e Carlos Saura, dimostrando la sua versatilità e il suo eccezionale talento.

Dopo essere entrato a far parte del Ballet Nacional de España nel 2012, è stato nominato Primo ballerino nel 2016, confermando il suo status come uno dei migliori talenti della danza spagnola.

Oltre alle sue performance indimenticabili sul palcoscenico, Bernal Alonso ha vinto la Maratón de Danza de Madrid e ha diretto la serata di danza “One day and three glances”. Nel 2019, ha co-fondato la Sb Dance Company insieme a Ricardo Cue, continuando a esplorare nuovi orizzonti artistici e a ispirare il pubblico con la sua straordinaria arte.

A gennaio 2023 Sergio Bernal è stato ospite speciale ad Amici 22, nel ruolo di giudice esterno.

Vita privata

Si sa poco della sfera personale di Sergio Bernal Alonso, se non che ha un fratello gemello di cui non si conosce il nome. Bernal Alonso non ha mai condiviso dettagli sulla sua situazione sentimentale e anche se in molti si chiedono se il ballerino sia fidanzato, a oggi non abbiamo risposta a questa domanda.

Profilo Social

Se vuoi seguire le ultime novità sulla carriera di Sergio Bernal Alonso e vedere i momenti più belli della sua vita e della sua carriera, puoi trovarlo su Instagram con l’account @sergio_bernal90. Condivide aggiornamenti sulla sua carriera, foto dei suoi spettacoli e momenti della sua vita quotidiana, permettendoti di entrare nel suo mondo affascinante e pieno di passione per la danza.