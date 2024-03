Shakira è tra le specialissime ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. La cantante sarà in studio per una intervista sulla sua vita, la sua carriera e il suo percorso artistico e anche per presentare il suo nuovo album dal titolo Las Mujeres Ya No Lloran (Le donne non piangono): si tratta del ritorno della cantante, a sette anni di distanza da El Dorado. Scopriamo qualcosa in più su Shakira.

Shakira età, origini, biografia

Nata il 2 febbraio 1977 a Barranquilla, in Colombia, Shakira Isabel Mebarak Ripoli -questo il suo nome completo- ha 47 anni. Ha iniziato a mostrare il suo talento musicale sin da giovane età. A soli 6 anni ha debuttato in televisione e da lì è iniziata la sua straordinaria carriera. Cresciuta in una famiglia di origini multiculturali, Shakira ha abbracciato la diversità fin dalla sua infanzia.

La sua carriera musicale ha avuto inizio a 14 anni, quando ha pubblicato il suo primo album. Da allora, ha continuato a produrre successi senza tempo, conquistando il pubblico con la sua voce unica e le sue performance mozzafiato. Con album come “Laundry Service” e “She Wolf”, Shakira ha consolidato la sua posizione come una delle artiste più influenti della sua generazione. Ed è proprio con il disco Laundry Service, caratterizzato da brani con influenze rock ma molto melodico, che diventa famosa in tutto il mondo. Il successo è clamoroso, con oltre 20 milioni di copie vendute a livello mondiale, grazie anche alla hit Whenever, Wherever.

Tra i suoi brani più celebri ci sono “Waka Waka”, l’inno dei Mondiali di Calcio del 2010, e “Hips Don’t Lie”, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. La sua musica travolge i confini culturali e linguistici, unendo persone di diverse nazionalità con il potere universale della musica.

Vita privata

Shakira è stata fidanzata per 11 anni con Antonio De La Rua. La loro relazione è finita nel gennaio del 2011. Poco dopo Shakira ha trovato l’amore con il calciatore Gerard Piqué. La coppia ha avuto due figli: Milan Piqué Mebarak il 22 gennaio 2013 e Sasha il 29 gennaio 2015. Nel 2022 la coppia si separa a causa di un tradimento da parte di Piqué e di difficoltà nella loro relazione.

È un’ambasciatrice UNICEF e ha fondato la Barefoot Foundation, un’organizzazione che fornisce istruzione e sostegno ai bambini svantaggiati in Colombia.

Curiosità

Shakira è poliglotta, parla diverse lingue tra cui spagnolo, inglese, portoghese, italiano, arabo e francese. La sua versatilità artistica si estende anche al mondo della recitazione e del doppiaggio, dimostrando il suo talento eclettico.