Simone Sabani, il figlio del celebre Gigi Sabani, è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Simone Sabani sarà in studio per ricordare insieme alla Balivo l’indimenticabile papà Gigi, venuto a mancare nel 2007. Ma scopriamo qualcosa in più su Simone Sabani, la sua età, il suo percorso professionale e la sua vita privata.

Simone Sabani età e breve biografia

Simone Sabani è nato il 14 maggio 1980 e sta per compiere 44 anni. È il figlio dell’amato conduttore Gigi Sabani e della sua prima moglie, Rita Imperi. Ha seguito le orme di suo padre e si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha recitato in diverse pellicole cinematografiche, tra cui “La grande rabbia” nel 2016 e “Il tempo è ancora nostro” nel 2023, dimostrando la sua versatilità come attore. In televisione, ha preso parte a serie di successo come “Distretto di Polizia”, “Don Matteo” e “Squadra Antimafia”.

Nel 2020, Simone Sabani è stato riconosciuto con il prestigioso Premio Vincenzo Crocitti International come Attore in Carriera, confermando il suo talento e il suo impegno nel campo della recitazione. La sua presenza sullo schermo e sul palcoscenico è sempre stata apprezzata per la sua autenticità e la sua capacità di emozionare il pubblico.

Vita privata

Nonostante la sua fama, Simone Sabani ha mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. Si sa poco riguardo alla sua situazione sentimentale, e non è chiaro se sia sposato o abbia figli.

Simone Sabani ha vissuto il difficile periodo della separazione dei suoi genitori, Gigi Sabani e Rita Imperi, quando era ancora giovane. Ha dovuto affrontare la tragica perdita del padre nel 2007, quando Gigi è scomparso prematuramente a causa di un infarto. In molte occasioni, Simone ha ricordato con affetto e ammirazione suo padre, condividendo le sue riflessioni sulla sua eredità artistica e sulle sfide che ha affrontato nella vita.