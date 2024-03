Slimane è tra gli ospiti della puntata di oggi 21 marzo 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Il cantante francese è stato scelto per rappresentare la Francia all’Eurovision Song Contest 2024 con la canzone “Mon Amour”. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile cantante dalla sua età alla sua biografia, il suo percorso artistico e la sua vita privata.

Slimane età, origini e breve biografia

Slimane Nebchi, questo il vero nome del cantante, è nato a Chelles, in Francia , il 13 ottobre 1989 e ha 34 anni. Il cantante è nato da una famiglia di origini algerine, di Bouchagroune. Fin da giovanissimo si avvicina al canto entrando in un coro gospel della sua città natale. Muove i primi passi di carriera dal 2009, pubblicando musica propria soprattutto su YouTube. Per cercare di fare il salto di qualità, prova a proporsi in diversi talent musicali, tra cui la versione francese di X Factor, senza però ottenere successo.

La svolta decisiva per Slimane è arrivata con la sua partecipazione a “The Voice: La plus belle voix”, un popolare programma televisivo che ha portato alla luce il suo straordinario talento. La sua vittoria gli ha garantito non solo la popolarità, ma anche un importante contratto discografico con la Capitol Records.

Il debutto discografico di Slimane è stato un trionfo, con il suo primo album intitolato “À bout de rêves” che ha raggiunto la vetta delle classifiche francesi. Da allora, Slimane ha continuato a stupire il pubblico con la sua musica coinvolgente, pubblicando album di successo come “Solune” nel 2018 e “Chroniques d’un cupidon” nel 2022.

Vita privata

Slimane è molto riservato e preferisce mantenere la sua vita privata al di fuori dal clamore dei riflettori. Non è noto se attualmente abbia una fidanzata o meno, poiché il cantante tiene gelosamente riservati i dettagli della sua vita sentimentale. Tuttavia, sappiamo che è già padre di una bambina nata il 27 gennaio 2022. La bambina si chiama Esmeralda e, come lo stesso Slimane ha raccontato in un post su Instagram, la bimba è nata prematura:

“Sono diventato padre di una bambina incredibile, un angioletto, che è nata quasi due mesi prima e che è ricoverata in ospedale”.

Ora però sembra che la piccola stia bene.

Slimane all’Eurovision Song Contest 2024

Slimane rappresenterà la Francia all’Eurovision Song Contest 2024, uno dei più grandi eventi musicali al mondo. Il suo brano “Mon Amour” è una malinconica ballata che ha già conquistato il cuore del pubblico francese.