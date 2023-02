Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si è fatto conoscere a Sanremo nel 2018 con il brano “Il ballo delle incertezze”, vincendo nella categoria delle nuove proposte. L’anno successivo, ancora a Sanremo, raggiunge il secondo posto con “I tuoi particolari”. Da quel momento in poi il giovane cantante romano ha spopolato tra i giovani, iniziando a riempire gli stadi e incantando critica e pubblico. C’è chi lo ritiene il vero astro nascente nella musica italiana. Ma chi è davvero Ultimo?

Dove e quando è nato, età, biografia di Ultimo

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è nato a Roma il 27 gennaio del 1996. Ha 26 anni. Appassionato di musica fin da giovane, a otto anni il cantante studia pianoforte e composizione al Conservatorio Santa Cecilia. A 14 anni inizia a scrivere le prime canzoni, frequentando la Melody Music School dove studia canto. Dopo diversi brani, il giovane cantante tenta di farsi conoscere anche attraverso i talent come X Factor e Amici, ma viene scartato.

La fidanzata di Ultimo

Il cantante ha avuto per diversi anni una relazione con Federica Lelli. Dopo diverse indiscrezioni che davano per finita la loro storia nel 2019, i due si sono mostrati sui social più felici che mai. Nel 2021, però, Ultimo e Federica Lelli si lasciano e il cantante pubblica sui social una foto in compagnia di un’altra ragazza, Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi. I due stanno ufficialmente insieme.

Dove vive Ultimo

Legatissimo alla sua città, il cantante vive ancora a Roma e più precisamente nella zona di San Basilio. Attivissimo e molto seguito sui social, il cantante conta sul suo profilo Instagram oltre 3 milioni di follower: ultimopeterpan.

Da Sanremo al successo, la carriera di Ultimo

L’anno della svolta per Ultimo è il 2017, quando apre il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma. Nello stesso anno pubblica il suo primo album, Pianeti, che ottiene fin da subito un notevole successo raggiungendo la seconda posizione della classifica iTunes. Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo, vincendo nella categoria delle nuove proposte. Torna a Sanremo l’anno successivo e raggiunge il secondo posto alle spalle di Mahmood.

Da quel momento in poi la popolarità del giovane cantante cresce, fino al successo che oggi lo posiziona tra gli artisti italiani più apprezzati e che gli permette di ottenere il tutto esaurito negli stadi.

Dopo Pianeti, nel 2018, il cantante pubblica il suo secondo album, Peter Pan, che raggiunge la vetta dalla classifica FIMI degli album più venduti l’anno successivo. Seguono Colpa delle favole (2019), album più venduto in Italia in quell’anno, e Solo (2021).

