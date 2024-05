Umit Beste Kargin, attrice di Terra Amara, è tra gli ospiti della puntata di oggi di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Conosciuta in Italia soprattutto per il suo ruolo di Zeynep nella soap turca Terra Amara, l’attrice sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e professionale. Intanto, scopriamo qualcosa su questa incredibile attrice, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata.

Umit Beste Kargin età e biografia

Nata a Eskisehir, una città nel nord-ovest della Turchia, nel 1993, Umit ha 31 anni. Ha mostrato fin da piccola un’inclinazione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma di teatro, ha proseguito i suoi studi laureandosi presso il dipartimento di recitazione del Conservatorio statale dell’Università di Eskisehir. Questo è stato solo l’inizio della sua straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo.

Il debutto di Umit nel mondo della televisione è avvenuto nel 2014 con la partecipazione alla serie televisiva “Sungurlar”. Da lì in poi, ha continuato a ottenere ruoli sempre più importanti e coinvolgenti. È apparsa in serie di successo come “Aşkların En Güzeli” nel 2015, dove ha interpretato il personaggio di Zeyno, dimostrando la sua versatilità e il suo talento.

Tuttavia, è con il ruolo di Zeynep in “Terra Amara” che Umit ha conquistato definitivamente il cuore degli spettatori. Il successo della serie l’ha resa una delle attrici più amate e popolari della televisione turca.

Oltre alla recitazione, ha prestato il suo volto a numerose campagne pubblicitarie per importanti marchi in Turchia, diventando un punto di riferimento nel mondo della pubblicità televisiva.

Vita privata

Oltre alla sua brillante carriera sul piccolo schermo, Umit è anche molto attiva sui social media. Condivide regolarmente momenti della sua vita privata e professionale con i suoi 11mila follower su Instagram, dove riesce a instaurare un legame speciale con il suo pubblico.