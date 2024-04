Vladimir Luxuria età e breve biografia

Vladimir Luxuria, nata il 25 giugno 1965 a Foggia con il nome Wladimiro Guadagno, ha oggi 58 anni. Attivista, scrittrice, opinionista, direttrice artistica, attrice, cantante, e ex politica italiana, Luxuria è conosciuta per essere stata la prima persona transgender ad essere eletta in Parlamento in un Paese europeo durante il governo Prodi. Da giovane, a Foggia intraprende la carriera artistica, dapprima organizzando feste presso la discoteca Dirty Dixy Club, poi esibendosi con i primi spettacoli dal vivo nel 1982 alla Taverna del Gufo. Nel 1985 si trasferisce a Roma, dove si laurea alla Sapienza – Università di Roma in Lingue e Letterature straniere con 110 e lode e una tesi sullo scrittore Joseph Conrad.

Durante gli anni ’80 entra a far parte del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Nel 1993 diventa direttrice artistica del Circolo e mente organizzativa della serata Muccassassina, che si teneva inizialmente al centro sociale “Villaggio Globale”.

La carriera politica di Vladimir Luxuria è stata segnata da una serie di traguardi significativi. Durante il suo mandato come deputata della Repubblica italiana, Luxuria ha lottato per i diritti LGBTQ+ e ha promosso leggi volte a garantire una maggiore uguaglianza di genere. È stata una voce importante nel panorama politico italiano, portando avanti temi di inclusione e diversità.

Oltre alla sua carriera politica e attivista, Luxuria ha ottenuto successo nel mondo dello spettacolo. Ha recitato in film, lavorato come direttrice artistica di importanti festival cinematografici, e ha partecipato a numerosi programmi televisivi come ospite e opinionista. Il suo carisma e la sua presenza magnetica hanno reso Luxuria una figura amata dal pubblico italiano.

Ora, Luxuria si prepara a intraprendere una nuova avventura come conduttrice de L’Isola dei Famosi. Accanto a lei, Sonia Bruganelli e Dario Maltese completeranno il trio di presentatori. Questa nuova sfida rappresenta un’altra tappa importante nella carriera di Luxuria, che continuerà a ispirare e intrattenere il pubblico italiano con il suo talento e la sua autenticità.