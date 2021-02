Chi ha vinto la Pupa e il Secchione 2021: i vincitori sono Myrea Stabile e Luca Marini

Chi ha vinto la Pupa e il Secchione 2021? La mattina di venerdì 26 febbraio molti se lo stanno chiedendo. La finale è andata in onda giovedì 25 febbraio. I due vincitori sono Myrea Stabile e Luca Marini.

I vincitori sono stati proclamati dal conduttore del reality, Andrea Pucci, coadiuvato dalla madrina Francesca Cipriani. A Myrea e Luca va il premio in denaro di circa 20mila euro.

Chi ha vinto la Pupa e il Secchione 2021

Myrea Stabile e Luca Marini sono i vincitori de La Pupa e il Secchione 2021. Anche questa edizione del reality che prova a far accoppiare pupe e secchioni (o secchione e pupi) è andata in soffitta. Per settimane i concorrenti hanno vissuto all’interno di una Villa, senza alcun contatto nel mondo esterno. E hanno dovuto imparare, giocoforza, a convivere con gli altri. Anche con persone apparentemente molto lontane dal proprio mondo.

La Pupa e il Secchione 2021: cosa è successo nella finale

Anche la puntata finale de La Pupa e il Secchione è stata caratterizzata dalla presenza di ospiti famosi: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un altro!.

Nell’ultima puntata c’è stata l’ultima prova di “abilità” per le coppie. La maratona del bacio. Obiettivo: dare il bacio più lungo per vincere la prova.