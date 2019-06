ROMA – Chi l’ha visto? prosegue l’inchiesta sulle “truffe romantiche” e ha scoperto che tra le foto rubate per i falsi profili dei corteggiatori c’è anche quella di Maurizio Aiello, attore di Un posto al sole. L’attore al programma condotto da Federica Sciarelli spiega di sentirsi in colpa per non aver tutelato i suoi figli, le cui foto sono finite nella mani dei criminali.

Tra le tante foto rubate, anche quella dell’attore e volto noto di Un posto al sole, che ha dichiarato: “Uno dei vostri autori mi ha aperto gli occhi e poi mi è arrivato un messaggio su Instagram di una donna francese di 55 anni che mi avvertiva di questo profilo falso (tale Fabrice Florent). L’uomo con la mia faccia fingeva di essere separato con due figli, che poi erano i miei, e in cerca d’amore. Poi lei ha intuito che c’era qualcosa che non andava e ha cercato su Google. Sono riuscito a bloccare anche il profilo. Il problema è che uno chiude e un altro apre”.

Il programma televisivo ha pubblicato un tabellone di 51 foto rubate, tra cui quella dell’attore. Il consiglio è di sporgere denuncia contro ignoti in modo che i fascicoli possano far emergere tutte le storie legate a questi raggiri.