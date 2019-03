di Veronica Nicosia

ROMA – Da giorni non si hanno più notizie di Sarah Pfister, 36enne originaria della Svizzera. La famiglia è disperata per la sua scomparsa e pensa che possa trovarsi in Italia. Per questo motivo il fratello Boris ha lanciato un appello durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli.

Secondo la ricostruzione di Boris, Sarah ha 36 anni, vive e lavora a Zurigo, in Svizzera. L’ultima foto scattata dalla ragazza e postata su Facebook, dove è registrata come Sarah Karacho, risale allo scorso mercoledì 20 marzo. La donna era arrivata a Milano e la foto sembra essere stata fatta in via Pola e la ritrae di fronte a dei murales.

Al momento della scomparsa Sarah indossava un cappellino azzurro, un giaccone grigio scuro con cappuccio arancione e uno zaino blu marca “Ortovox”. Il fratello Boris ha condiviso la disperazione della famiglia e dai microfoni del programma della Sciarelli ha dichiarato: “Potrebbe essere in Italia, aiutateci a trovarla”. (Chi l’ha visto?)