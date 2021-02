Chi l’ha visto? Anticipazioni puntata di oggi mercoledì 10 febbraio: si parla di Benno Neumair

Le anticipazioni della trasmissione “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli e in onda oggi mercoledì 10 febbraio alle ore 21.20 su Rai Tre. Ci saranno gli ultimi aggiornamenti, gli inviati sul posto e servizi filmati, sul caso dei coniugi di Bolzano e del figlio Benno Neumair che è in carcere accusato di duplice omicidio.

Inoltre, come riportano le anticipazioni di “Chi l’ha visto?”, si parlerà anche del caso di Marco, perché tanti telespettatori hanno segnalato alla trasmissione dei video in rete che riprendono il giovane di Foggia che viene pesantemente bullizzato: qualcuno potrebbe avere una responsabilità nella sua scomparsa? Continuerà anche l’inchiesta dei maghi che truffano le persone approfittandosi delle loro debolezze. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, la storia di Bolzano

Peter Neumair e Laura Perselli, i genitori di Benno Neumair scomparsi da Bolzano il 4 gennaio scorso, potrebbero essere stati uccisi in momenti diversi. E’ quanto emerge dalle indagini, in particolare dai rilievi sui telefonini cellulari dei coniugi.

Dalle indagini è infatti emerso che il telefonino di Peter Neumair, padre di Benno, è stato spento intorno alle 17:30, quello di Laura Perselli, madre di Benno, intorno alle 21:30.

Questo lasso di tempo di quattro ore suggerirebbe che l’azione dell’assassino sia stata suddivisa in due momenti distinti e che questi abbia avuto il tempo necessario per pensare. Pensare a come liberarsi dei due corpi, a come portarli fino all’auto, cancellare le tracce e mettere a punto un alibi.