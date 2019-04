ROMA – Svolta a “Chi l’ha Visto?”? Dopo 15 anni di conduzione, infatti, Federica Sciarelli potrebbe lasciare il programma. E al suo posto potrebbe arrivare… la criminologa Roberta Bruzzone. A lanciare la notizia bomba è TvZap. Per ora però manca ancora una conferma ufficiale. E quindi… i condizionali restano.

Del possibile addio di Federica Sciarelli, d’altronde, si era già parlato nei mesi scorsi. Lei stessa in una intervista si era detta stanca per il peso e il dolore che comporta condurre un programma del genere:

“Il giornalista, di solito, non sta proprio dentro il dolore – aveva raccontato la Sciarelli – in un tg e in un giornale ti occupi di un argomento e poi passi a quello successivo. I nostri casi di scomparsi durano anni […] Non stacchi. Sei sempre a contatto con i famigliari. […] Tutti noi siamo come spugne, assorbiamo il dolore della gente”.