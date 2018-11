ROMA – Paura a Chi l’ha visto? per Federica Sciarelli che, nella puntata di mercoledì 31 ottobre, si è presentata in trasmissione con un vistoso livido sul naso. “Volevo dire che ho una ferita sulla faccia, ma sono qui con voi”, ha spiegato ai telespettatori in apprensione tra un caso e l’altro. “Non è un problema di trucco – ha aggiunto – ma abbiate pazienza, tra qualche mese guarirà”.

Le rassicurazioni della conduttrice però, non sono bastate a placare la preoccupazione del pubblico a casa che su Twitter continuava a commentare. “Che ha fatto la Sciarelli? È nera vicino al naso”, scrive qualcuno. “Ma la Sciarelli ha una botta sul naso?”, commenta qualcun’altro. E c’è pure chi dispensa consigli medici: “Fede, non farci stare in pensiero e metti un po’ di ematonil su quel livido, ok?”. Ma per alcuni l’angoscia sale: “Vabbè, io comunque vado a letto preoccupata per la Sciarelli. Le ferite non ci mettono mesi ‘speriamo’ a guarire”.

Resta il mistero sulla causa e l’entità della ferita, mascherata a stento dai truccatori. La Sciarelli ha poi continuato a condurre la trasmissione, come se nulla fosse. “Sono venuta perché se non lo avessi fatto tutti avrebbero detto ‘che fine ha fatto la Sciarelli’?”

L’appuntamento di ieri sera è stato seguito da una media di 2.607.000 telespettatori col 10,3% di share. Si è parlato dei recenti casi di cronaca, con particolare attenzione a quello di Emanuela Orlandi, dopo il ritrovamento di alcune ossa di donna sotto un pavimento della Nunziatura Apostolica di via Po a Roma.