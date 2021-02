“Spero che quella canna gli sia andata di traverso”. Così Federica Sciarelli commenta indignata a Chi l’ha visto la risposta indifferente e cinica di un ragazzo in collegamento da Foggia.

E’ accaduto nella puntata dell’11 febbraio, in studio si parla della scomparsa di Marco Ferrazzano, 29 anni di Foggia. Di lui non si hanno più notizie dallo scorso 22 gennaio.

Il caso è molto delicato: si crede che il ragazzo possa essersi lanciato sotto un treno, anche se per la conferma si attende ancora l’esame del Dna. Marco potrebbe essere andato in panico dopo che gli è stato rubato il telefono, forse a causa del contenuto del suo smartphone, da quel momento è sparito nel nulla.

Federica Sciarelli e il ragazzo che doveva farsi una canna

Federica Sciarelli ha quindi lanciato un collegamento con Foggia per cercare di scovare qualche notizia in più. L’inviato si trova in un parco, frequentato da molti ragazzi e prova a chiedere notizie di Marco Ferrazzano. La risposta di uno degli intervistati è sconcertante: “Io mi devo fumare una canna, non ho proprio tempo”.

Al rientro in studio Federica Sciarelli è sbottata: “Devo dire che mi ha colpito il fatto di questi giovani, invece di essere solidali quello dice ‘mi devo fare una canna’, speriamo che gli sia andata di traverso questa canna, perché non si può sentire”.

Federica Sciarelli: “Chi ride è un imbecille”

Ma non è finita lì, perché su Marco Ferrazzano sono stati caricati in Rete diversi video che lo ritraevano mentre era vittima di episodi di bullismo.

E Federica Sciarelli, si sa, non è certo una che le manda a dire. Di fronte a quelle immagini, la giornalista è sbottata lasciandosi andare con un altro commento a caldo: “Chi ride per queste cose, scusate se lo dico, è solo un imbecille”.