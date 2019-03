ROMA – Puntata scoppiettante quella di mercoledì 27 marzo a Chi l’ha visto? con una Federica Sciarelli particolarmente simpatica e in vena di battute, a tratti esilaranti. Il punto più alto si è raggiunto con il caso di Vaitua, un “gran bel ragazzone – come lo apostrofa lei – che tutte le mie amiche vorrebbero conoscere”.

Il giovane Vaitua è venuto dalla Polinesia per cercare il suo papà italiano, che non ha mai conosciuto. Lui ha avuto una storia con la sua mamma polinesiana a Patete, 40 anni fa. L’incontro tra Vaitua e la Sciarelli in studio comincia già sopra le righe: lui le porta una ghirlanda e lei la indossa con un gran sorrisone.

L’intervista a Vaitua è intervallata da varie battutine sul bell’aspetto del suo ospite. Poi all’improvviso il genio: “Questa puoi anche non tradurla – dice la Sciarelli all’interprete – Salvini non avere paura che non vuole la cittadinanza, sta cercando solo il suo papà“.

Una battuta che ha subito scatenato i social, tra chi ha apprezzato lo spirito per una volta meno professionale della conduttrice e chi invece è subito accorso in difesa del ministro dell’Interno. Alla fine però i telespettatori sono tutti unanimi con la conduttrice: tutti apprezzano il bel Vaitua che all’improvviso è entrato nei trending topic Italia su Twitter.

Fonte: Chi l’ha Visto?