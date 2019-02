ROMA – A “Chi l’ha Visto?” Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, il nuotatore diciannovenne ferito a colpi di pistola in piazza Eschilo all’Axa, Roma, ha colpito tutti per la sua pacatezza, la lucidità e la dignità mostrata in diretta malgrado tutto quello è successo al figlio.

“Mio figlio – ha raccontato il papà di Manuel – in acqua non ha mai mollato. Manuel non mollerà neanche in questa situazione. E anche se domani sarà una vita diversa, sarà sempre una miglior vita che non dover portare i fiori da qualche parte”.

Queste parole hanno colpito anche la conduttrice di “Chi l’ha Visto?”, Federica Sciarelli. “La tua pacatezza non ha eguali” ha detto la conduttrice rivolgendosi al papà di Manuel.

E tutte le inezie e le stupidaggini si dissolvono in una bolla evanescente. Un abbraccio a Manuel Bortuzzo e al suo meraviglioso papà #chilhavisto pic.twitter.com/mT5zbzeWu1 — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) 6 febbraio 2019

“Quando torno vi faccio un culo così!” Il messaggio di Manuel oggi agli amici nuotatori (Paltrinieri, Detti & Co). La famiglia Bortuzzo avrebbe tutto il diritto di sbraitare ma non lo fa.

La lucidità e la dignità del padre. La forza e l’ironia di Manuel. Rispetto e ammirazione pic.twitter.com/Jy1P5S4uIf — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) 6 febbraio 2019

Forza Manuel, non mollare! 💪💪💪

20anni e tutta una vita davanti. Tifiamo tutti per te. Devi vincere!!!

Mi unisco all’appello del padre: chi ha visto, parli!

Il mio abbraccio più grande alla famiglia #Bortuzzo ed agli amici della @FINOfficial_ pic.twitter.com/f1oRuSgGcS — Giusy Versace (@GiusyVersace) 5 febbraio 2019

“Abbiamo sparato per errore, era buio”. L’avvocato: “Una tragica fatalità”.

Sparato per errore? Per errore si può passare col rosso, non sparare. Era buio? Pensavano di essere al Luna Park?

La vita è una continua, sconcertante sorpresa. #Bortuzzo — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 7 febbraio 2019

Rivolgo un pensiero affettuoso a Manuel Bortuzzo, bersaglio innocente di un crimine assurdo. Ringrazio gli investigatori per il lavoro svolto e mando un grande abbraccio a Manuel, ammirato per il suo grande coraggio — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 6 febbraio 2019

“Mio figlio in acqua non ha mai mollato e non mollerà in questa situazione. La testa vuol dire capire, combattere e anche se domani sarà una vita diversa sarà sempre una miglior vita che portare i fiori da qualche parte”

La forza sconvolgente del papà di Manuel Bortuzzo, Franco. — Luca Fallica ® (@LukaFallica) 6 febbraio 2019