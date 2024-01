Chi l’ha Visto?, le anticipazioni della puntata di oggi 24 gennaio

Stasera, mercoledì 24 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha Visto?. Durante il programma condotto da Federica Sciarelli, secondo le prime anticipazioni, si parlerà soprattutto di due casi: quello di Andreea Rabciuc e quello di Domenico Manzo.

Chi l’ha Visto? e il caso di Andreea Rabciuc

Nei giorni scorsi, su Andreea Rabciuc, si è arrivati, purtroppo, a una svolta. Alcuni resti e degli abiti sono stati ritrovati in un casolare nelle campagne di Castelplanio, in provincia di Ancona. Per gli investigatori i resti e i vestiti sono proprio quelli della 27enne. Manca però ancora una conferma ufficiale. Conferma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore dai vari esami.

Della ragazza si erano perse le tracce il 12 marzo del 2022. Andreea stava trascorrendo la notte con il fidanzato e alcuni amici. Sembra che la ragazza, dopo un litigio con il fidanzato, si allontanò da sola. Questo almeno è quel che gli investigatori hanno fin qui ricostruito.

Il casolare dove sono stati ritrovati i resti e i vestiti della ragazza si trova proprio sulla stessa strada dove quella notte la 27enne si allontanò.

Il caso di Domenico Manzo

Di Domenico Manzo, per tutti Mimì, si sono perse le tracce dall’8 gennaio del 2021 quando durante la festa della figlia Romina uscì fuori casa per una passeggiata. A registrare il suo passaggio alcune telecamere della zona. Il sospetto è che Domenico non si sia semplicemente allontanato da solo. Cosa scoprì quella notte?