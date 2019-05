ROMA – Mentre su Canale 5, a Live-Non è la D’Urso, si parlava di lei con Eliana Michelazzo ospite, Pamela Prati era su Rai 3, ospite di Chi l’ha visto?, come testimone nell’inchiesta della redazione di Federica Sciarelli sulle truffe amorose.

La puntata era stata molto discussa, e così subito la conduttrice ha voluto chiarire come stessero davvero le cose: “Buonasera a tutti da Chi L’Ha Visto. Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di tutte quelle donne che oggi vi mostriamo. Sono donne invisibili perché non fanno parte del mondo dello spettacolo, sono state truffate e sono donne invisibili di cui nessuno parla. E allora, noi abbiamo invitato Pamela Prati perché noi oggi vogliamo lanciare dei messaggi importanti, perché queste truffe continuano ai danni delle vostre madri, delle vostre sorelle, e anche dei voi padri. Pamela Prati sarà qui con noi, ma noi partiamo da una donna, da suo figlio, e dalla truffa di un soldato”.

Con queste parole Sciarelli ha lanciato il primo servizio sulle truffe d’amore, aprendo una vera e propria inchiesta giornalistica sul tema. Durante tutta la puntata, proseguita in modo consueto, la showgirl sarda non ha mai parlato. E’ stata inquadrata diverse volte ed è stata vista piangere.

“C’è stato un po’ di subbuglio in questi ultimi giorni perché c’è un ospite che ha attirato su di me tantissime critiche – ha spiegato Sciarelli -. Io vi leggo tutti, quindi mi sono accorta che voi in realtà siete molto più preparati di me sul caso di Pamela Prati, anche perché mi avete detto di tutto, ad esempio “Perché un programma così serio l’ha invitata?”. Beh, intanto vi ringrazio perché partite da un presupposto che non può farci altro che piacere. Inoltre ho visto che tutti quanti conoscete forse meglio di me questa storia diventata un tormentone. Dico un tormentone perché ne hanno fatto anche motivo di satira – avrete forse sentito la Litizzetto – e ne parlano addirittura i politici visto che c’è un Segretario di Partito che parla di Mark Caltagirone, facendolo venire fuori addirittura nelle rassegne stampa. Insomma, un caso che arriva un po’ a tutti e che chi non lo conosce se lo fa raccontare. Ma voi vi chiederete: “La Sciarelli è impazzita?” No, infatti noi questa sera siamo qui con voi a darvi un messaggio fortissimo, un pugno nello stomaco che vi arriverà”, ha detto Federica Sciarelli davanti ad una Pamela Prati visibilmente commossa. “Abbiamo realizzato un’inchiesta dura che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a fare. Ci chiediamo come mai queste donne che noi vi mostriamo, che non facevano parte dello spettacolo, non riescono ad avere non solo la visibilità ma l’attenzione che si meritano, oltre che di chi di dovere”, ha concluso la conduttrice.

Alla fine, Sciarelli ha ringraziato Prati: “Voglio ringraziare personalmente Pamela Prati che ha deciso di accettare il nostro invito e che ci ha permesso di parlare con voi di donne che non hanno visibilità, come Caterina (la sfortunata vittima dell’ultimo servizio trasmesso, ndr). Questa donna ci ha addirittura rimesso la vita”. (Fonte: Chi l’ha visto?)