ROMA – Pamela Prati sarà ospite nella prossima puntata di “Chi l’ha Visto”. No, non è una fake news. Tutto vero. La notizia, anticipata da “Dagospia”, è stata poi confermata da Giuseppe Candela del “Fatto Quotidiano”:

“Pamela Prati – si legge – sarà ospite a Chi l’ha visto? (…) La showgirl sarda non chiederà a Federica Sciarelli di aiutarla nella ricerca dell’inesistente Mark Caltagirone ma parteciperà a un blocco della trasmissione di Rai3 dedicata alle truffe online”.

Cosa c’entra Pamela Prati con Chi l’ha Visto? Nessuno lo sa. L’unica ragione plausibile è quella… dello share. Ma la Prati verrà pagata?

Stefano Coletta, direttore di Rai3, sempre al “Fatto Quotidiano” assicura “che la showgirl non percepirà un cachet. Pamela Prati non sarà pagata. A Chi l’ha visto nessuno riceve compenso. Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno”.

Coletta spiega che la trasmissione condotta da Federica Sciarelli si occupa da tempo dell’argomento: “Chi l’ha visto si è occupato delle truffe romantiche per primo, già due anni fa abbiamo raccontato di tantissime donne vittime di questo meccanismo. Il programma fa un lavoro di documentazione molto preciso, domani sera riproporrà una serie di donne ingannate che hanno pagato in alcuni casi con la vita, in altri con tanti soldi. Queste storie vengono fuori quando c’è un personaggio noto in qualche modo coinvolto, su queste storie si costruiscono soap ma in realtà ci sono vite distrutte”. Fonte: Dagospia, Il Fatto Quotidiano.