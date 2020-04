ROMA – Scomparso nel 2017 da Grotteria, in Calabria, Mario Lombardo è stato ritrovato in Abruzzo grazie agli sforzi congiunti della Protezione Civile, delle forze dell’ordine e della redazione di Chi l’ha visto, che nella puntata di ieri, 29 aprile, ha mandato in onda il servizio con il commovente ritrovamento.

Solo e ridotto a vagabondare per le strade, Mario è stato raggiunto dal fratello che lo ha riportato a casa.

Tutto ebbe inizio quando Mario fu stato avvistato a Portocannone, in provincia di Campobasso, a due anni dal suo allontanamento.

Magro, fumatore incallito, chioma incolta, era stato notato per i colorati accessori che indossa spesso.

Proprio nella cittadina abruzzese è stato avvicinato dall’inviato di Chi l’ha visto Fabrizio Franceschelli mentre camminava da solo con in mano due sacchetti della spesa (qui il servizio).

Solo dopo un chilometro Mario ha accettato di parlare con il giornalista.

Gli ha spiegato che non riesce più a lavorare come radiotecnico perché “non sta bene”, poi è scomparso nuovamente.

All’inviato di Chi l’ha visto, poco prima di andarsene, aveva confidato che il suo sogno era trovare un piccolo podere in cui coltivare melograni.

Nuovamente rintracciato è stato sottoposto a test sierologici per accertare che non fosse malato di coronavirus.

Test che hanno dato esito negativo e così il suo ritorno a casa è stato finalmente predisposto con una macchina inviata dalla Calabria dal sindaco di Grotteria.

“Sono quattro anni che non ti vedo”, ha detto il fratello quando si è trovato di fronte Mario.

Insieme si sono messi in viaggio per ritornare in Calabria dove Mario sarà ora assistito e sostenuto nel suo percorso di reinserimento sociale.

