ROMA – A “Chi l’ha Visto?” si parla del caso del piccolo Giuseppe, il bambino di sette anni di Cardito massacrato e ucciso dal patrigno, Tony Sessoubti Badre.

Nella casa degli orrori, quel giorno, era presente anche la madre del piccolo che a “Chi l’ha Visto?” racconta: “Ho provato a fermare Tony. Era già capitato che si accanisse sui bambini, era violento anche con me”. Alla domanda sulla mancata denuncia, tuttavia, non ha risposto. Alla trasmissione di “Rai Tre”, parla anche il fratello di Badre: “Non so cosa sia successo a mio fratello, ma deve pagare”.

La redazione di “Chi l’ha Visto?” poi svela un dettaglio a dir poco inquietante. La redazione, infatti, sottolinea di essere entrata in contatto con Tony Badre tempo fa. Il ragazzo aveva scritto una mail perché il padre marocchino era scomparso. “Hanno detto che avrebbe preso un mezzo per tornare in Marocco – racconta Federica Sciarelli in diretta – ma ci chiediamo a questo punto se sia scomparso davvero o se gli sia successo qualcosa”.

Poche ore prima, a “Pomeriggio 5”, ha parlato Felice Dorice, il padre del piccolo:

“Oramai – ha spiegato – i rapporti con Valentina erano interrotti da tempo, non mi rispondeva nemmeno più a telefono quando volevo vedere i miei figli. Io insistevo ma lei niente, trovava sempre scuse. Non mi so spiegare come sia potuto accadere una cosa del genere, troppo dolore. Non riesco nemmeno a parlare. Sono andato al Santobono per andare a trovare Neomi e accertarmi delle sue condizioni”.