ROMA – Utilizzavano false identità online per far innamorare donne o uomini e farsi inviare soldi. Il programma Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli torna a occuparsi delle “truffe romantiche” e intervista una delle vittime. La donna, che non ha mostrato il suo volto, ha raccontato di aver contratto debiti per 135mila euro: “Mi hanno chiesto perdono”.

Il copione di queste truffe romantiche è sempre lo stesso, come sottolinea Chi l’ha visto?. La vittima, uomo o donna che sia, viene avvicinata in rete da un profilo con una foto rubata, tra cui anche quella dell’attore Maurizio Aiello, poi inizia il corteggiamento, le false promesse e le dichiarazioni d’amore. Quando la finta storia d’amore comincia a diventare concreta, alle vittime vengono chiesti dei soldi per risolvere dei problemi.

Secondo il racconto della donna alla trasmissione della Sciarelli, la donna era stata circuita per inviare soldi a un sedicente partner e si era spinta anche in Ghana per conoscerlo, ma quando è arrivata ha parlato con uno dei ragazzi dell’organizzazione criminale che l’ha derubata.

La vittima ha raccontato: “Quando mandavo i soldi stavo anche bene, non connettevo”. Poi uno dei ragazzi le ha detto che l’americano conosciuto in chat non esisteva e le ha chiesto perdono per averla raggirata, spiegando: “Non li ho presi solo io, a me hanno dato solo 13mila euro”.