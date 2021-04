Chi veste Ilary Blasi all'Isola dei Famosi? La gaffe della conduttrice sull'Isola "dei Positivi"...

Chi veste Ilary Blasi all’Isola dei Famosi? Se lo chiedono in molti, che si interrogano sull’origine dei vestiti della conduttrice. E anche degli altri accessori che vanno a comporre l’abbigliamento di lady Totti. Ormai in ogni puntata per l’abito di Ilary c’è la stessa attesa che si crea al momento delle nomination.

Chi veste Ilary Blasi all’Isola dei Famosi? Vestiti, stilista, orecchini, scarpe

Il vestito rosa a con le maniche a sbuffo di Ilary Blasi è (come sempre) griffato Lia Stublla. Gli orecchini, invece, sono di Bozart Bijour. Le scarpe sono del marchio Le Silla e il prezzo è di 486 euro. Clicca qui per vedere il look completo della Blasi nella puntata di lunedì 26 aprile.

Ilary Blasi e la gaffe dell’Isola dei Positivi

Durante l’ultima puntata de L’Isola, Ilary Blasi ha fatto una gaffe al momento delle nomination. La conduttrice avrebbe voluto dire Isola dei Primitivi (cioè i concorrenti che sono in gara da prima che arrivassero gli Arrivisti) e invece ha detto “Isola dei Positivi“. In tempo di Covid, una parola molto di attualità.

Isola dei Famosi ieri sera: eliminati, chi è uscito il 26 aprile

Vera Gemma è l’eliminata della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021. La figlia di Giuliano Gemma, lunedì 26 aprile, era al televoto con Fariba Tehrani. Ma la mamma di Giulia Salemi è stata la preferita dal pubblico di casa, costringendo Vera a uscire.

“Sono contentissima così, non cambierei una virgola di quello che ho fatto. È stata un’esperienza meravigliosa”, sono le parole di Vera dopo l’annuncio. Fariba Tehrani rientra in gioco. Prima di abbandonare la Palapa, Vera ha dato il bacio di Giuda. E ha baciato Awed che ha cominciato le nomination di lunedì 26 aprile con un voto.

Isola dei Famosi ultima puntata: nomination e nominati di lunedì 26 aprile

Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo, Roberto Ciufoli e Manuela Ferrera sono i nominati de L’Isola dei Famosi durante la puntata del 26 aprile.

Ecco le nomination con i voti di tutti i concorrenti: