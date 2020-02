ROMA – Sapete qual è l’animale con le uova più grandi mai esistito? Si chiamava aepyornis, anche detto uccello elefante, una specie estinta che abitava in Madagascar. Il gigantesco uccello è stato oggetto della domanda numero 12, quella da 70 mila euro, nella quarta puntata di Chi vuol essere milionario.

Al concorrente Stefano Calligione, Gerry Scotti ha chiesto: “Le più grandi uova fossili mai ritrovate, appartengono a un animale estinto che abitava in Madagascar. L’aepyornis, chiamato uccello…”. Queste le possibili risposte: a) Balena, b) Bisonte, c) Elefante, d) Toro. Come detto la risposta esatta era la c.

Le uova dell’aepyornis erano grandi come macigni, avevano un volume di 160 volte quello di un uovo di gallina, con una circonferenza di oltre un metro ed una lunghezza di oltre 35 cm. Da adulti, questi giganteschi uccelli che abitavano il Madagascar circa 10mila anni fa, misuravano tre metri d’altezza con un peso di oltre mezza tonnellata.

Fonte: Chi vuol essere milionario