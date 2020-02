ROMA – “Se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina”. Questa la domanda a cui in concorrente del 12 febbraio di Chi vuol essere milionario, il quiz televisivo condotto da Gerry Scotti, si è trovato costretto a rispondere. Il malcapitato dentista della provincia di Bergamo però ha sbagliato risposta: ha scelto Freddie Mercury, ma si trattava invece di Little Richard.

Come di consueto, Gerry Scotti ha posto una domanda al suo concorrente: “Chi ha detto che ‘se Elvis è il re del rock, io ne sono la regina?”. Il concorrente ha dato però la risposta sbagliata, scegliendo l’opzione “Freddie Mercury”. A pronunciare la frase invece è stato Little Richard, nome d’arte di Richard Wayne Pennima, un cantautore americano, noto anche con il nome di The Original King of Rock and Roll, letteralmente “Il vero re del Rock and Roll”, famoso soprattutto negli anni Cinquanta.

Chi vuol essere milionario?, il cui ‘antenato è stato Chi vuol essere miliardario?, è sbarcato in Italia nella stagione 2000/2001 (quest’anno festeggia il ventennale) in onda su Canale 5. Volto storico del quiz show è quello di Gerry Scotti. La versione originale del format è inglese (Who Wants To Be a Millionaire?) e deve la sua fortuna agli ideatori David Briggs, Mike Whitehill and Steven Knight. Il quiz è stato prodotto dalla trasmittente ITV e da Celador ed è stato trasmesso in più di 120 nazioni del mondo.