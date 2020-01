ROMA – Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario?”, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La domanda finale, grazie alla quale il concorrente si è portato a casa il premio finale, recitava: “Cosa ha scritto Gene Cernan prima di lasciare il suolo lunare?”. La risposta, corretta, data da Remigio era: “Le iniziali della figlia”, ovvero TDC che stanno per Tracy D. Cernan.

Gene Cernan fu l’ultimo uomo a lasciare il suolo lunare durante la sua terza missione spaziale (Apollo 17). Fu l’undicesimo uomo a mettere il piede sulla Luna. Il suo compagno di missione, Harrison H. Schmitt, scese dopo di lui ma rientrò nel LM Challenger poco prima. Era il 14 dicembre 1972.

Il concorrente, laureato all’Università Bocconi in Economia aziendale con specializzazione in Marketing e proveniente da Scafa in provincia di Pescara ha fatto un viaggio di diverse ore da Singapore per rispondere a tutte le domande verso la scalata al milione. Enrico Remigio è così entrato nella storia del programma, diventando il quarto concorrente a vincere l’intero montepremi.

Negli ultimi 20 anni, Gerry Scotti ha letto la domanda da 1 milione in sei occasioni, e, come detto, solo tre giocatori hanno risposto esattamente. L’ultima volta nel 2011.