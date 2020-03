ROMA – Momento di commozione per Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario. E’ successo nell’ultima puntata del popolarissimo quiz show, quando il concorrente Paolo ha raccontato un aneddoto sul padre scomparso.

Paolo è il figlio di Renato Gei, calciatore e allenatore di Serie A a cavallo tra gli anni cinquanta e settanta. Il suo ricordo toccante è arrivato al cuore di Gerry Scotti che non è riuscito a trattenersi: “Mi hai ricordato anche il mio papà”, ha detto il conduttore con gli occhi visibilmente lucidi.

“Sono veramente toccato anche io”, ha risposto il concorrente. Mentre il pubblico ha reso omaggio ad entrambi con un calorosissimo applauso. “E poi la gente da casa dice che è solo un quiz – ha concluso Scotti asciugandosi le lacrime – guardate quante cose possono venir fuori solamente con un quiz”.

Su Twitter in tanti hanno apprezzato il momento emozionante. “Lo stimo davvero, mi sembra umano e buono”, scrive qualcuno a proposito di Gerry Scotti. “Si commuove e fa commuovere, unico”, aggiunge qualcun’altro. “Grazie Gerry per come sei”.

Fonte: Chi vuol essere milionario