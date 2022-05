Chiara Amirante chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della scrittrice. Amirante è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Chiara Amirante

La scrittrice è nata il 20 luglio 1966 (età 55 anni), Roma. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Ma sappiamo che è una scrittrice molto apprezzata in Italia.

Il marito e i figli, la vita privata di Chiara Amirante

Non abbiamo informazioni sulla vita privata di Chiara Amirante. Quindi non sappiamo se è sposata e non sappiamo nulla sui figli. Non è mai al centro delle notizie di gossip.

La carriera di Chiara Amirante

Come detto, è una scrittrice molto apprezzata e famosa sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Chiara Amirante è una scrittrice italiana nominata dal Presidente della Repubblica Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, autrice di numerosi bestseller, fondatrice e presidente della Comunità Nuovi Orizzonti dedita al disagio sociale, consultrice in due pontifici consigli della Santa Sede e una delle poche donne al mondo convocata dal Papa ai sinodi.

I suoi libri si trovano in italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, croato, sloveno, polacco, coreano.