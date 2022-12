Chiara Ferragni posta foto in compagnia di Gianni Morandi e Amadeus. Malgrado Sanremo sia ancora lontano, la Ferragni ha reso pubblica la sua partecipazione a Sanremo come co-conduttrice. “Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia” ha scritto Chiara Ferragni facendo riferimento ad una cena che c’è stata con il cantante e con il conduttore la sera prima.

Sanremo, Chiara Ferragni co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi

L’imprenditrice digitale che nella foto appare emozionata per un’occasione che accade raramente nella vita ha poi proseguito: “È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità. Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando”.

I commenti al suo post su Instagram

I follower hanno apprezzato nella stragrande maggioranza, commentando frasi tipo “Non vedo l’ora” e “sarà bellissimo”. C’è però chi non è del tutto d’accordo con questa scelta: “Una ragione in più quest’anno per non guardare Sanremo” . Qualcuno parla addirittura di “pietra tombale per Sanremo” riferendosi alla partecipazione della Ferragni.