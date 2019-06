Chiara Ferragni, bonus di 3400 euro (lordi) per i suoi dipendenti

ROMA – Chiara Ferragni ha deciso di premiare i suoi dipendenti con un bonus di 3400 euro (lordi).

Il 2018 è stato infatti un anno roseo per la “Tbs Crew”, la società fondata nel 2009 e che oggi gestisce l’e-store e il blog di theblondesalad.com e rappresenta la stessa Ferragni, ma anche le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina Di Guardo e il glam artist Manuel Mameli. Una gestione che ha subito portato ricavi e redditività. Per questo, come si legge in una nota, “visti gli ottimi risultati relativi al bilancio 2018, la società ha deciso di destinare un bonus ai propri dipendenti”.

L’azienda non vuole rendere pubblici i dati di fatturato 2018, ma la crescita dell’azienda – spiega in una nota la stessa società – può essere misurata guardando all’incremento dello staff: tra la fine del 2018 e oggi, si è passati da 7 a 15 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Lo scorso anno Chiara Ferragni è diventata amministratore delegato della società (e lo è anche di Chiara Ferragni Collection, omonimo marchio di abiti e accessori), mentre l’ex socio, manager e co-fondatore Riccardo Pozzoli è uscito del tutto dall’azienda.