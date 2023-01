Chiara Ferragni, compenso di Sanremo in beneficenza per la lotta contro la violenza sulle donne

Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo compenso come co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE. Lo ha annunciato la stessa influencer in una conferenza a Palazzo Parigi, a Milano, dove ha scelto di indossare una maglia con la scritta Girls supporting Girls.

Chiara Ferragni e Sanremo

Chiara Ferragni sarà sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio. Già in passato le era stata fatta l’offerta ma aveva rifiutato, quest’anno invece il sì. A dicembre, alla vigilia dell’annuncio della lista dei cantanti in gara i tre si erano incontrati come testimoniato sui social dalla stessa Ferragni: “Come essere in famiglia” aveva commentato.