Chiara Ferragni e Fedez senza Leone in Polinesia “per non perdere i soldi”

ROMA – Secondo quanto riportato da “Dagospia”, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di partire per l’incantevole Polinesia, un viaggio che la giovane coppia avrebbe dovuto fare nel 2017 e che era stato rimandato. “Avevamo rimandato il viaggio nel 2017, dobbiamo farlo ora per non perdere i soldi”, ha detto la Ferragni. La moglie del cantante ha spiegato ai suoi follower le motivazioni legate alla scelta di riprogrammare il viaggio posticipato nell’agosto 2017, quando la Ferragni aveva cioè scoperto di essere al secondo mese di gravidanza.

La rivelazione delle vacanze riprogrammate ha suscitato l’indignazione di molti utenti che hanno contestato il fatto che i coniugi avessero deciso di lasciare il loro bambino, Leone, a casa. Per molti utenti dei social Chiara e Fedez non dovrebbero sentirsi costretti a partire, per via del rimborso negato del viaggio mancato. Ovviamente la Ferragni ha prontamento risposto alle critiche degli haters dicendo che il piccolo Leone resterà con i nonni.

Fedez intanto su Instagram ha fatto un appello ai suoi fan per chiedergli di aiutarlo a sostituire la Go-Pro che il rapper non riesce più a trovare… (Fonte Il Giornale).