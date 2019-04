Chiara Ferragni ha un fratellino? La foto su Instagram e la curiosità dei fan

ROMA – Chiara Ferragni ha pubblicato una storia su Instagram che ha sollevato la curiosità dei suoi fan: la influencer ha menzionato di avere un fratello e ora ci si interroga sul misterioso bambino.

La 31enne, nella giornata di ieri, 18 aprile, ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae il piccolo Leone e un bambino di cui non si vede il viso, con la scritta: “Leo play with my brother”, cioè “Leo che gioca che con mio fratello”. Una frase che ha subito scatenato la curiosità dei follower che hanno iniziato a commentare la foto chiedendo se davvero il misterioso bimbo biondo sia il fratellino più piccolo. “Non sapevo avessi un fratello”, commenta un utente, mentre una ragazza scrive: “Su le mani chi vuole sapere di più sul fratello di Chiara!”.

In tanti si interrogano sul possibile fratellino “nascosto” delle sorelle Ferragni. “Perché nell’ultima storia ha scritto Leo play with my brother? Chi è questo fratello?”, si domanda una ragazza. L’ipotesi più probabile è che sia il figlio del padre, Marco Ferragni, separatosi dalla moglie Marina Di Guardo nei primi anni 2000. (fonte Instagram)