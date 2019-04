ROMA – Chiara Ferragni paparazzata in compagnia di un altro uomo, Fedez geloso? La famosissima influencer si è detta divertita e su Instagram ha spiegato la foto sulla quale il gossip stava già divampando.

Nella foto condivisa proprio da Chiara Ferragni, dove si vede lei in compagnia di un altro uomo, c’è infatti anche Fedez. Il fatto che il rapper sia stato immortalato mentre fissa la consorte con sguardo geloso, come spiegato da Chiara, è però solo una pura casualità. “Fedez sembra geloso ma il tipo misterioso della foto è il mio migliore amico”, ha chiarito la Ferragi. Quindi solo una semplice uscita tra conoscenti.

Domenica scorsa invece Flavio Briatore aveva pesantemente attaccato la Ferragni, che ha aperto dei masterclass di trucco a cui si può partecipare pagando 650 euro. Briatore spiega: “Voglio capire chi dà 650 euro a ‘sti deficienti’ – dice senza giri di parole Briatore. Tutti questi social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni. Tutti sognano di diventare milionari senza fare un c**o, senza lavorare, la gente deve lavorare. Sicuramente, io non darei a mio figlio 650 euro per farsi fotografare con nessuno. Gli do due calci nel sedere”.