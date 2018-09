ROMA – Chiara Ferragni potrebbe essere la prima ospite di Verissimo. Con l’avvicinarsi del debutto televisivo fissato per sabato 15 settembre [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], nelle ultime ore ha cominciato a circolare con insistenza la notizia.

Si tratterebbe della prima ospitata televisiva dopo il matrimonio con fedez che si è svolto a Noto lo scorso 1 settembre e che ha fatto molto parlare i siti di gossip.

L’intervista con la fashion blogger dovrebbe essere registrata la prossima settimana: la chiacchierata, ovviamente verterà sulle nozze dell’anno. Lo scorso anno la Ferragni aveva partecipato a Che tempo che fa. Dopo l’intervista da Fabio Fazio, per qualche tempo era finita nel totonomi delle vallette di Sanremo.

Il neosposo Fedez tornerà invece sul piccolo schermo dal 6 settembre nel ruolo di giudice di X Factor ma sarà anche il primo ospite de “L’Intervista” di Maurizio Costanzo in onda a settembre su Canale 5. La Toffanin in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha anche anticipato la presenza tra gli ospiti di Francesco Totti: “Racconteremo la sua vita da calciatore, dirigente, padre, marito. Perché Francesco è un campione non solo sul campo, ma anche nella vita”.

La Toffanin aveva spiegato il suo rapporto con la trasmissione da lei condotta: “Dopo tanti anni Verissimo è oramai come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede sempre e solo Verissimo?, rispondo: ‘Sì, perché qui mi sento a casa.’ Negli anni anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con gli ospiti e possiamo scegliere che argomenti trattare.”

E i numeri della scorsa stagione hanno dato ragione alla Toffanin: Verissimo ha infatti superato il 20 per cento di share. Quest’anno, la Toffanin se la dovrà però vedere con Italia Sì condotto da Marco Liorni, e in onda sulle reti Rai alla stessa ora.