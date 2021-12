Chiara Francini, chi è, dove e quando è nata, età, compagno, figli, cinema, romanzi, Pippo Baudo

Chiara Francini è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi è Chiara Francini? Che cosa sappiamo della sua vita privata e della sua carriera?

Dove e quando è nata, età: la biografia di Chiara Francini

Nata a Firenze il 20 dicembre del 1979, Chiara Francini è un’attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana.

Cresciuta a Campi Bisenzio, figlia unica, Chiara Francini si è è laureata all’Università degli Studi di Firenze in Lettere con la votazione finale di 110 e lode.

Ha iniziato la propria formazione artistica al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi, per poi recitare al Teatro Ambra Jovinelli di Roma.

La carriera di Chiara Francini in tv e al cinema

L’approdo in tv è con Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult.

Seguono Radio Sex, di Alessandro Baracco, e Le ragazze di San Frediano, per la regia di Vittorio Sindoni. Nel 2007 recita in Gente di mare 2.

Tra il 2007 e il 2008 è impegnata in tre film: Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni, Il mattino ha l’oro in bocca, di Francesco Patierno, Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee.

Nel 2009 partecipa alla miniserie Le segretarie del sesto al film Feisbum – Il film. Nel 2010 compare nella serie tv Tutti pazzi per amore 2.

È una delle protagoniste dei film Maschi contro femmine e Femmine contro maschi di Fausto Brizzi.

Nel 2011 co-conduce il programma televisivo Colorado. Recita nel film La peggior settimana della mia vita, di Alessandro Genovesi.

Nel 2012 è testimonial di Dolce & Gabbana. Nel 2012 torna al cinema con Buona giornata per la regia di Carlo Vanzina. L’anno successivo recita ancora per Fausto Brizzi in Pazze di me. Nel 2014 è tra i protagonisti di Soap Opera, di Alessandro Genovesi.

Nel 2015-2016 è la testimonial femminile della compagnia telefonica 3 Italia.

Nel 2016 viene scelta da Pippo Baudo per co-condurre con lui Domenica in.

Nel 2017 esordisce per Rizzoli con il romanzo Non parlare con la bocca piena. L’anno successivo esce il suo secondo romanzo, Mia madre non lo deve sapere, sempre per Rizzoli. Nel 2019 esce Un anno felice (Rizzoli), il suo terzo romanzo.

Nella stagione 2019/2020 porta a teatro Coppia aperta quasi spalancata, celebre testo di Dario Fo e Franca Rame.

Nell’estate del 2020 debutta al Teatro Romano di Fiesole come protagonista ne L’amore segreto di Ofelia, di Steven Berkoff.

Marito, compagno e figli: la vita privata di Chiara Francini

Chiara Francini è fidanzata con lo svedese Frederik Lundqvist, “un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. La conditio sine qua non di tutto. Ama ripetere sempre che non potrebbe mai stare con una donna che non è ambiziosa”, ha raccontato a Vanity Fair Chiara Francini. I due non hanno figli.