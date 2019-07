Chiara Nasti: “Non bevo acqua da due anni. Bevo solo…”

ROMA – Chiara Nasti, professione social influencer, dice di non bere acqua da due anni. E cosa beve? Acqua di cocco. O, semplicemente, Coca Cosa. Sarà vero?

“La cosa più semplice – ha confessato – è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo :)”.

Dopo queste parole, naturalmente a social unificati, la Nasti è stata pesantemente criticata. Tanto che alla fine la social influencer, qualsiasi cosa voglia dire, ha deciso di replicare:

“Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando. Io non tengo corsi di formazione nelle scuole. Ma questa frase: Che messaggio lasci passare la si usa un po’ per tutto. Io già immagino bambine che adesso bevono 12 litri di coca-cola. No, applichiamoci per cose più costruttive”.

Cosa avrà voluto dire? La domanda, filosofica, resta aperta. Ma intanto, un po’ di visibilità, Chiara Nasti è riuscita a guadagnarsela. Acqua o non acqua.

Fonte: Instagram.