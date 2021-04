Chiara Nasti chi è: età, Instagram, misure, Nicolò Zaniolo, Neymar e i fidanzati precedenti

Chi è Chiara Nasti, la fashion blogger e influencer che ha partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi 2018, rimasta vittima insieme alla sorella Angela di uno scherzo de Le Iene che andrà in onda questa sera.

Chiara Nasti, età, peso, tatuaggi

Chiara Nasti è nata il 22 gennaio del 1998 a Napoli. Ha 23 anni ed è una delle “top social” più conosciute e seguite insieme alla sorella Angela Nasti. E’ fidanzata con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e per questo soprannominata Lady Zaniolo.

Chiara è alta 1,63 e pesa 45 chili. Ha tatuata una stella sotto il braccio sinistro, un cuore sul polso destro, una croce sulla natica destra, una scritta sulla coscia sinistra, un fiore tribale sul braccio destro, una piuma sotto il seno sinistro, una decorazione tribale in mezzo al seno, una scritta sulla caviglia destra e una cavigliera su quella sinistra e molti altri.

Il suo profilo Instagram è @nastilove. Il suo profilo Instagram vanta circa 1,6milioni di followers. Chiara Nasti è molto legata alla famiglia e alle sue radici: prima di Zaniolo ha avuto una relazione molto tormentata con Emis Killa e un’altra con il calcatore Emanuele Borriello. La top Influencer è testimonial di moltissimi brand di beauty e di moda.

Chiara Nasti e Neymar

Si era parlato anche di una relazione tra lei e Neymar. Lady Zaniolo l’ha smentita definitivamente a marzo durante una diretta Instagram: “Mi metteva solo like. Ed era già da un po che lo faceva quindi non capisco perchè poi sono uscite queste voci…”.

Lo scherzo de Le Iene

Chiara e Angela hanno annunciato di essere rimaste vittime di uno scherzo de Le Iene che andrà in onda questa sera. Angela ha 21 anni ed è anch’essa attivissima sui social dove conta circa 900mila followers. Fidanzata anche lei con un calciatore, Kevin Bonifazi dell’Udinese, passa come la sorella molto tempo con il telefonino in mano. Che cosa succede se per 24 ore le due sorelle non possono utilizzare il loro smartphone? Lo potremo scoprire stasera a Le Iene.

Ad annunciare lo sherzo è stata la stessa Lady Zaniolo su Instagram.