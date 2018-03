ROMA – Chiara Nasti, ritiratasi dall’Isola dei famosi, al suo rientro in Italia è stata travolta dal canna-gate. La fashion blogger anche se ha cercato di mantenere le distanze dallo scandalo che non la vedeva coinvolta in prima persona, non è del tutto riuscita a restarne fuori.

Dopo quanto emerso tramite Striscia la Notizia e in seguito alla frecciatina al vetriolo ai danni di Alessia Mancini, ora Chiara Nasti si scaglia apertamente contro il reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Ieri sera, durante la diretta dell’Isola dei famosi, Chiara Nasti ha preso di mira la Marcuzzi che cercava di far chiarezza sul mistero della marijuana. L’esperta di moda ha pubblicato una Stories su Instagram dove ha scritto: “Certo… Chiarezza. Che Ridere. Poveri chi vi crede”.