Chiara Nasti, chi è la concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Chiara Nasti è una delle concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Napoletana, classe 1998, la fashion blogger vanta oltre un milione e 400mila di follower su Instagram.

Sull’Isola farà parte del nutrito esercito di bellissime ragazze (con Cecilia Capriotti, Paola De Benedetto, Rosa Perrotta, Francesca Cipriani)”. Ma lei puntualizza: “Non voglio dimostrare nulla a nessuno, non m’interessa fare la figa”, scrive su Instagram, annunciando la partenza per l’Honduras. “Voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo completamente”.

In passato Chiara Nasti è stata fidanzata con Emanuele Borriello. Una storia finita male con tanto di post, carico di odio, da parte di Borriello:

La mia ex era una tro** ma, se ci penso, essere tro** non era il peggior difetto. Se me l’avesse detto, almeno l’avrei pagata, chissà perché ha scelto di recitare “l’innamorata”. Certe si fanno pagare, altre, invece, la danno. Le prime sono putt***, le altre che scuse hanno? Una tro** è pericolosa. Sa cosa vuoi sentirti dire e sa agire nell’ombra. Quando scoprirai che stavo con una tro** mettici una pietra sopra.

Il post è una citazione a una canzone di Marracash

Della vita privata di Chiara, invece, oggi si sa poco. Pare che la nota influencer sia single.

