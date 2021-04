Chi è Chiara Russo, la giovane attrice che interpreta il ruolo di Maria Puglisi ne Il paradiso delle signore. Chiara è ospite oggi, giovedì 15 aprile, a Oggi è un altro giorno, il programma delle 14 condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Chiara Russo è nata a Palermo il 3 settembre 1994 ed ha 27 anni. Il suo segno zodiacale è la Vergine, la sua altezza 1,58 centimetri. Il suo esordio nel mondo della recitazione avviene con un piccolo ruolo al cinema nel film L’ora legale di Ficarra e Picone. L’attrice, dal 2019 è entrata stabilmente nel cast de Il paradiso delle signore nel ruolo della siciliana Maria Puglisi dove è diventata una protagonista indiscussa. Chiara Russo è anche una cantante molto talentosa, avendo studiato canto al conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara sembrerebbe essere stata fidanzata con il collega Giancarlo Commare, Edoardo Incanti nella serie Il Paradiso delle Signore. I due si sarebbero conosciuti proprio sul set ed ora.

Su Instagram è abbastanza attiva: il suo profilo è chiara_russo_ e vanta circa 16mila followers.

Chiara Russo e l’incidente in bicicletta

L’attrice, a febbraio non è apparsa per diverse puntate nella soap opera in onda su Rai Uno. La Russo ha raccontato ad un settimanale il motivo: ha avuto un incidente abbastanza serio in bicicletta ed ha rischiato di non poter più recitare. L’assenza di Maria era dunque dovuta all’infortunio dell’attrice che, dopo essere caduta dalla bicicletta, si è procurata un grosso taglio alla caviglia.

La Russo ha poi recuperato ed è tornata a interpretare il suo personaggio.